Трамп запретил использование WeChat и 7 других приложений в США
Китайские власти могут использовать конфиденциальные данные из приложений, считают в США.
Указ вступает в силу через 45 дней после момента подписания документа, сообщается на сайте Белого дома.
Под запрет попали платежный сервис Alipay и компания-разработчик. CamScanner, QQ Wallet, SHAREit, Tencent QQ, VMate, WeChat Pay и WPS Office. Причина блокировки, помимо незащищенности данных пользователей, — угроза безопасности, экономике и внешней политике США.
"Темпы и масштабы распространения в Соединенных Штатах определенных мобильных и настольных приложений и другого программного обеспечения с подключением к сети, разработанных или контролируемых лицами в Китайской Народной Республике … продолжают угрожать национальной безопасности, внешней политике и экономике страны", — идется в Указе Трампа.
В Министерстве торговли уже заявили, что те приступят к выполнению директив указа, включая запрет транзакций.
Среди всех запрещенных приложений наибольшее количество скачиваний у CamScanner – 4,4 млн раз. Сервис позволяет сканировать документы через камеру смартфона.
Alipay – это аналог Google Pay и Apple Pay по бесконтактной оплате телефоном.
Другие запрещенные компании являются разработчиками приложений, мессенджерами или электронными кошельками.
Напомним, что Дональд Трамп хотел запретить WeChat и Tiktok 20 сентября. Однако решение не вступило в силу, так как Tiktok согласились выполнить необходимые требования для избежания блокировки.