Отключение TikTok откладывается. Трамп "благословил" сделку с китайской компанией

Президент США Дональд Трамп одобрил сделку, которая позволяет китайскому приложению TikTok продолжить работу в стране. Об этом сообщает ВВС.

Ранее Трамп приказал запретить работу TikTok в США, ссылаясь угрозу национальной безопасности. Представители служба безопасности США опасались, что данные, собранные владельцем TikTok, могут быть переданы правительству Китая.

По словам Трампа, одобренная им сделка обеспечит безопасности данных примерно 100 млн американцев.

"Я благословил эту сделку. Я одобряю сделку концептуально", – заявил Трамп.

В свою очередь, TikTok заявил, что сделка обеспечит полное выполнение требований нацбезопасности США. Китайская компания ByteDance, владеющая TikTok, заявила, что уже работает над соглашением, которое будет "соответствовать законам США и Китая".

Трамп поддержал сделку через несколько дней после того, как его администрация заявила, что с воскресенья, 20 сентября, запретит пользователям в США скачивать TikTok. Теперь этот крайний срок был перенесен до 27 сентября.

В рамках одобренной Трампом сделки будет создана новая компания, получившая название TikTok Global. Ее штаб-квартира будет располагаться в штате Техас. Руководящие должности займут американские топ-менеджеры, исполнительный директор также будет из США, а в совете директоров появится эксперт по безопасности.

Значительные доли в компании приобретут американские Oracle и Walmart, а ByteDance примет меры безопасности в отношении других пользователей из США. Данные TikTok будут храниться в Oracle, который будет иметь право проверять исходный код.

Президент Трамп заявил, что новая компания TikTok Global будет "полностью контролироваться Oracle и Walmart". Но американские компании заявили, что собираются инвестировать в приобретение лишь 20% бизнеса созданной компании. Согласно сообщения, доля Oracle составит 12,5%, а Walmart - 7,5%.

По условиям сделки контрольный пакет акций TikTok Global будет принадлежать американским инвесторам, а китайская ByteDance сохранит за собой долю в операциях в США.

Данный нюанс не совсем соответствует требованию президента США. Однако Трамп сказал, что сделка обеспечит стране новые рабочие места и налоговые поступления.

Также, по данным Bloomberg, китайская компания ByteDance добивается оценки TikTok в 60 млрд долларов. Окончательная сумма сделки пока не была назначена, поскольку условия все еще меняются, и предлагаемая сумма может измениться.

Пекин также пока не одобрил сделку, хотя регулирующие органы утверждают, что одобрят любое соглашение, в котором ByteDance сохранит контроль над своими алгоритмами и другими запатентованными технологиями.