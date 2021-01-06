По результатам выборов в Джорджии демократы близки к получению контроля над Сенатом США

Ожидается, что окончательные результаты выборов двух сенаторов от штата Джорджия будут объявлены 8 января.

В южноамериканском штате Джорджия во втором туре выборов в Сенат демократы Джон Оссофф и Рафаэль Уорнок обходят своих соперников-республиканцев, сообщают СМИ США. Окончательные итоги голосования ожидаются не ранее 8 января.

Результаты этих выборов определят, какая партия будет контролировать Сенат. Если победят оба демократа, то разделение кресел будет 50 на 50. Но будущий вице-президент Камала Харрис (представитель демократической партии), которая возглавляет Сенат, при равенстве голосов сенаторов также принимает участие в голосовании.

3 ноября 2020 года, в день проведения выборов президента США, также проходило голосование, по результатам которого избиралось около трети сенаторов. При этом в Джорджии ни один из кандидатов не смог набрать абсолютного большинства голосов (больше 50%). В результате был назначен второй тур.

По данным подсчета 98% голосов, Уорнок набрал 50,5%, а его соперник – 49,5%.

Преимущество Оссоффа значительно меньше – 0,2 процентных пункта или 9527 голосов из почти 4,4 млн подсчитанных.

Джорджия десятилетиями была оплотом республиканцев, как и большая часть остального Юга США. В современной истории штат ранее поддержал кандидата-демократа всего один раз – Билла Клинтона в 1992 году. Но Джо Байден набрал в штате на 12 тыс. голосов больше, чем Дональд Трамп.

Наблюдатели отмечают, что по мере того, как умирают старые белые избиратели, склонные к республиканцам, их заменяют более молодые и более разнообразные в расовом отношении избиратели, многие из которых переехали в Джорджию из других штатов. В результате уже в 2016 году на президентских выборах Хиллари Клинтон победила в двух округах штата.

Напомним сегодня, 6 января, Конгресс США должен утвердить результаты голосования выборщиков. В Вашингтоне уже произошли столкновения между полицией и поклонниками Трампа.