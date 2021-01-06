В Вашингтоне произошли столкновения между полицией и поклонниками Трампа (видео)

Полицейские задержали как минимум 6 человек. Во время драки одной женщине разбили нос.

На Freedom Plaza в Вашингтоне, где поклонники Дональда Трампа вышли на протест против результатов выборов президента США, произошли потасовки между участниками митинга и сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщает лояльное к Трампу издание Fox News.

Один из пользователей Twitter поделился видео драки между участниками протеста и полицейскими.

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Другой пользователь Twitter написал, что во время потасовки женщину ударили в лицо.

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Еще одно видео драки между поклонниками Трампа и правоохранителями опубликовало издание РИА Новости. В конце ролика видно женщину с окровавленным носом.

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Полицейские сообщили, что они уже арестовали шесть участников протеста. Поводом для задержания стали различные правонарушения: хранение оружия и боеприпасов, хранение электрошокера и нападение на полицейского.

По информации Fox News, местная власть подготовилась к возможному усугублению ситуации во время протестов. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер призвала Нацгвардию округа Колумбия помочь во время акции.

"Мы не позволим подстрекать к насилию, запугивать наших жителей или заниматься хулиганством в нашем городе", — сказала Баузер.

Сотрудники предприятий и заведений в центре города заколотили окна, опасаясь массовых беспорядков.

Напомним, 6 января в Конгрессе США должно состояться совместное заседание членов Палаты представителей и сенаторов, которые рассмотрят вопрос об окончательном утверждении результатов президентской гонки 2020 года. Им будет предложено сертифицировать победу Байдена. Заседание запланировано на 13:00 по местному времени (20:00 – по украинскому).

Как известно, Коллегия выборщиков ранее утвердила победу Джо Байдена 306 голосами. Трамп в свою очередь, попытался массово оспорить результаты выборов, однако все иски юридической компании президента были отклонены, причем два из них – Верховным судом.

Во время выступления в Джорджии президент пообещал "адскую битву", а СМИ неоднократно писали о его истериках и нежелании покидать Белый дом.