Китай запускает скоростные поезда в древнюю тибетскую столицу – город Лхаса

Укладка рельсов на первой в Тибете электрифицированной железной дороге "Лхаса - Ньингчи" была завершена к концу 2020 года.

Как сообщила китайская государственная корпорация "China Railway Group" ("Китайские железные дороги", КЖД) в ближайшее время в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая пойдут первые скоростные поезда.

По информации компании занимающейся постройкой "Цинхай-Тибетская железная дороги" – "Tibet Railway Construction", общая протяженность железной дороги "Лхаса – Ньингчи" составляет 435 км, а при ее строительстве было проложено 47 туннелей и наведено 120 мостов.

В указанном автономном районе КНР будет курсировать поезд одной из моделей семейства "Фусин", который способен возить пассажиров на скорости от 160 до 350 км/ч. Тягач "Фусин" имеет двойную силовую установку – не только электромоторы, но и двигатели внутреннего сгорания.

"Поскольку высота свыше 90% участков новой железной дороги превышает отметку в три километра над уровнем моря, оснащение поездов двигателями внутреннего сгорания необходимо для обеспечения их надежной эксплуатации в сложных высокогорных условиях", — сообщил источник в госкорпорации.

В связи с тем, что поезд проезжает по высокогорным районам, он оснащен оборудованием для дополнительной подачи кислорода в вагоны. Кроме того, в целях безопасности проектная скорость участка будет ограничена – до 160 км/ч.

Как отмечается в сообщении ведомства, скоростные подвижные пассажирские составы начнут курсировать по линии "Лхаса — Ньингчи" уже в июне 2021 года. В КЖД уточнили, что укладка рельсов на первой в Тибете электрифицированной железной дороге "Лхаса — Ньингчи" была завершена к концу прошедшего, 2020 года.

"Строительство участка Яань-Ньинчи Сычуань-Тибетской железной дороги идет быстро и в соответствии с высокими стандартами", – отметили в госкорпорации. С открытием новой ветки в столицу Тибета, китайские "Фусины" будут перевозить пассажиров во всех административных единицах страны провинциального уровня.

Отметим, что указанный маршрут станет в том числе и туристическим. В частности, в Лхасе можно полюбоваться монастырем Джоканг, построенным в первой половине VII века.

Там же, в священном для тибетцев месте (в переводе с тибетского "лхаса" означает "место богов"), находятся зимняя и летняя резиденции Далай-ламы — главы тибетского буддизма. Правда самого духовного лидера гости Лхасы на месте не застанут – с 1959 года, когда Китай "аннексировал" территории Тибета, Далай-лама проживает в северо-индийском городке Дхарамсала.

Как сообщалось ранее, Китай активно воплощает свои внеземные амбиции, заявляя себя одним из ведущих покорителей космоса. Так, в течение 2021 года китайская "Корпорация аэрокосмической науки и техники" планирует осуществить более 40 космических запусков.