Мировой уровень бедности вырос впервые за 22 года, – ООН

По словам Генсека ООН, в условиях пандемии мир "отбросило на десятилетие назад".

Уровень бедности в 2020 году впервые за 22 года вырос во всем мире. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш на заседании Совета Безопасности ООН по поддержанию мира и стабильности, передает ТАСС.

"Как ожидается, спад экономической активности в хрупкой ситуации и в условиях конфликтов ввергнет в нищету еще дополнительно от 18 до 27 млн человек", — сказал Гутерриш.

По его словам, в условиях пандемии мир "отбросило на десятилетие назад".

"Если мы собираемся разорвать круг нищеты и конфликтов, нам нужен более амбициозный подход, основанный на двух принципах, закрепленных в Целях устойчивого развития", — говорит Гутерриш.

"Во-первых, это взаимозависимость: не может быть устойчивого развития без мира и мира без устойчивого развития. Во-вторых, вовлеченность. Обязательство "не оставлять никого позади" должно быть в центре наших усилий как по продвижению устойчивого развития, так и по предотвращению и разрешению конфликтов", — добавил он.

Напомним, в декабре стало известно, что люди в Нигерии захватывают склады с продовольствием, толпы ходят по улицам в поисках еды. Ситуация с продовольствием усугубилась после того, как правительство в целях борьбы с распространением коронавируса запретило работу компаний, которые поставляют еду в магазины.