"Борат 2" должен был продемонстрировать всю опасность трампизма, - Саша Барон Коэн

Основной мотивацией для актера стала борьба с Трампом. Он хотел помешать политику пойти на второй срок.

“Я чувствовал, что демократия под угрозой, и четко понимал, что человеческие жизни в опасности, поэтому решил, что обязан закончить фильм", — заявил в интервью "Variety" Коэн.

По словам актера, часть съемок ленты была уже во время пандемии, поэтому сцену с адвокатом Трампа Джулиани снимали на свой страх и риск. На тот момент у Джулиани не было результатов теста на коронавирус.

"Вместо того чтобы отстраниться от того, как мир борется с COVID-19, я понял, что лучше всего использовать эпидемию в своих целях. Борат — это фальшивый персонаж, которого я играю в реальном мире… Если бы мы заставили людей снять свои маски, то получился бы фальшивый персонаж в фальшивом мире, погрязшем в манипуляциях; с подобным раскладом основа комедии не сработала бы. Не хотел бы эгоистично полагать, что люди посмотрят "Бората 2" и не станут голосовать за Трампа, однако это являлось моей основной целью".

Также по мнению Саши Барона Коэна, Трамп видел невидимых врагов там, где все остальные видели потенциального друга.

Борат 2 – псевдодокументальный фильм про жизнь казахстанского журналиста Бората в Америке. Кинолента является продолжением оригинального "Бората". Режиссирует фильм сам Саша Барон Коэн, который и является главным исполнителем роли "Бората".

Напомним, что Казахстан сделал фразу Бората "Very nice!" своим туристическим слоганом.