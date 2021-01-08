Под Петербургом два частных самолета столкнулись в воздухе, есть погибшие (фото)

Первому самолету удалось благополучно сесть с мелкими повреждениями, второй рухнул на землю кабиной вниз.

В пятницу днем, 8 января, под Санкт-Петербургом в Ломоносовском районе разбился частный легкомоторный самолет.

Об этом сообщает Telegram-канал "112".

По данным канала, крушение произошло при взлете на аэродроме Гостилицы. Погиб пилот и двое пассажиров. Один из пассажиров – ребенок – выжил, он доставлен в больницу.

По данным Telegram-канал Mash на Мойке, самолет Piper PA-28 Cherokee разбился после столкновения с другим самолетом – Cessna-150.

Cessna-150 взлетала в 13:38 по московскому времени, минутой позже в воздух поднялся Piper – в полете произошел контакт. Первому самолету удалось благополучно сесть с мелкими повреждениями, второй рухнул на землю кабиной вниз.

ЧП произошло на территории аэродрома в деревне Гостилицы, где проводились тренировочные полеты. К месту крушения вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями.

Отметим, 9 декабря вблизи села Золотая Слобода Козовского района Тернопольской области упал самолет, погиб один человек.