Иран запретил тестирование вакцин иностранных компаний на жителях страны

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Великобритания и США, возможно, ищут возможность распространить инфекцию коронавируса в другие страны.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что иностранные компании больше не смогут тестировать свои вакцины от коронавируса на жителях его страны. Об этом сообщает Reuters.

"Иностранные компании хотели предоставить нам вакцины, чтобы тестировать их на иранском народе. Но министерство здравоохранения страны предотвратило это", – сказал Роухани.

Он добавил, что иранцы не будут "подопытными кроликами" для производителей вакцины от ковида.

"Наши люди не будут тестирующим устройством для компаний, производящих вакцины", – сказал Роухани, при этом, не назвав компании, которые оказались под запретом.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Великобритания и США, из которых импорт вацины запрещен, не заслуживают доверия, и возможно ищут возможность распространить инфекцию коронавируса в другие страны.

Он уточнил, что республика готова закупить вакцину в тех странах, к которым в Тегеране испытывают доверие, не уточнив, о ком именно идет речь.

Напомним, со спутников фиксировались массовые захоронения в Иране погибших от коронавируса людей.