Ноутбук Нэнси Пелоси захватили Силы специальных операций, - генерал ВВС США (фото, видео)

По словам Томас Макинерни, спикер Конгресса США пребывает в ярости и хочет привлечь американских военных к теме повторного импичмента Дональда Трампа.

Генерал-лейтенант ВВС США в отставке и военный аналитик Томас Макинерни заявил, что 6 января, во время штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа, бойцы американских Сил специальных операций, которые, по его словам, смешались с радикалами "Антифа", похитили ноутбук спикера Конгресса США Нэнси Пелоси.

Об этом сообщает издание The Washington Standard.

"Они (бойцы Сил специальных операций) взяли ее ноутбук, они владеют всей информацией", – сказал Макинерни.

По словам генерала, Нэнси Пелоси пребывает в ярости и хочет привлечь американских военных к теме повторного импичмента Дональда Трампа или применения к нему 25-й поправки Конституции США, согласно которой вице-президент занимает пост президента в случае досрочного прекращения его полномочий.

Макинерни заявил, что Пелоси уже позвонила с таким требованием председателю Объединенного комитета начальников штабов Марку Милли.

Репортер Blaze TV Элайдж Шаффер опубликовал в Twitter фотографию из офиса Нэнси Пелоси, где на экране компьютера оставались открытыми электронные письма — после того, как все сотрудники бросились бежать. Сейчас его сообщение недоступно.

"Я нахожусь в офисе Нэнси Пелоси вместе с тысячами "революционеров", штурмовавших здание. Насколько быстро эвакуировался персонал, можно понять из того, что на экране все еще отображаются электронные письма, наряду с федеральным предупреждением", – написал Шаффер.

Издание приводит еще одно фото как свидетельство того, что, возможно, Силами специальных операций были конфискованы десятки ноутбуков американских законодателей.

"Это предательство. Это в высшей степени предательство", – говорит отставной генерал на видео, опубликованном пользователем Майком Сайном в Facebook.

Томас Макинерни – политический обозреватель и генерал-лейтенант ВВС США в отставке, занимавший высшие военные должности. Макинерни был передовым авиадиспетчером и летчиком-истребителем во время войны во Вьетнаме и выполнил 407 боевых вылетов. Помимо службы во Вьетнаме, Макинерни служил за границей в НАТО. Он поддерживал переизбрание Трампа на пост президента.

Напомним, на следующий день после штурма Капитолия, 7 января, главный демократ Сената Чак Шумер призвал к немедленному отстранению президента Дональда Трампа от занимаемой должности.