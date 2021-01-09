Папа Римский решил сделать прививку от коронавируса (фото)

Накануне от коронавируса скончался личный врач понтифика Фабрицио Соккорси.

Папа Римский Франциск заявил, что на следующей неделе планирует вакцинироваться от коронавируса и призвал всех последовать его примеру, чтобы защитить не только свою жизнь, но и других.

Об этом сообщает Reuters.

"Я считаю, что с этической точки зрения каждый должен получить вакцину. Это этический выбор, потому что вы играете со своим здоровьем и жизнью, а также с жизнями других", – сказал понтифик.

Папа Римский отметил, что вскоре в Ватикане, маленькой стране с населением около 450 человек, стартует полномасштабная кампания вакцинации от коронавируса.

"На следующей неделе мы начнем делать это здесь, в Ватикане, и я уже зарегистрировал себя. Это нужно сделать", – отметил священнослужитель.

Издание отмечает, что в рамках плана вакцинации Ватикан закупил ультра-холодный холодильник для хранения вакцин, разработанных компаниями Pfizer и BioNTech, которые должны храниться при температуре около минус 70 градусов по Цельсию.

Как сообщает Святой Престол в Ватикане, свое заявление понтифик сделал после того, как от коронавируса умер личный врач Папы Римского 78-летний Фабрицио Соккорси. Он был госпитализирован с онкологической патологией и "умер от осложнений, связанных с Covid-19".

Фабрицио Соккорси был личным врачом Франциска с 2015 года. Он также был консультантом Управления здравоохранения и гигиены Ватикана и экспертом в медицинской консультации Конгрегации по делам святых.

[ + – ] Фабрицио Соккорси с Папой Римским Франциском

Напомним, в Букингемском дворце сообщили, что 94-летняя королева Великобритании Елизавета II и ее 99-летний супруг принц Филипп получили первые дозы вакцины от COVID-19.