Путин позвал к себе Алиева и Пашиняна обсудить Карабах

На кону переговоров, которые подаются сторонами как "гуманитарные" — немедленное создание транспортного коридора между Турцией и Азербайджаном.

11 января премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана прилетят в Россию к президенту Владимиру Путину для трехсторонних переговоров по Нагорному Карабаху. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Планируется рассмотреть ход реализации заявления лидеров Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и обсудить дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем", — сказано в сообщении.

Сообщается, что особое внимание уделят вопросам оказания помощи жителям пострадавших районов, а также разблокирования и развития торгово-экономических и транспортных связей.

Пресс-секретарь премьера Армении Мане Геворкян рассказала, что повестка переговоров лидеров Армении, России и Азербайджана 11 января в Москве носит экономический характер. По ее словам, документа по территориальным вопросам подписано не будет.

Геворкян говорит, что на встрече будет обсуждаться вопрос об открытии региональных коммуникаций, международных грузоперевозок, в том числе из Армении в РФ и Иран.

По ее словам, для Армении остается важным вопрос полноценного обмена пленными, а также расширение масштабов поисково-спасательных работ в зоне боевых действий.

"Без решения этого вопроса обсуждения любой экономической повестки будет сложным, и армянская сторона считает этот вопрос одной из ключевых тем московской встречи", — пишет она.

Отметим, накануне переговоров в соцсетях распространилась видеозапись, сделанная в Ереване. На кадрах виден грузовик с турецкими номерами, однако в Армении с нового года вступил в силу временный 6-месячный запрет на импорт турецких товаров.

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Кроме того, азербайджанское издание haqqın.az, близкое к администрации Ильхама Алиева со ссылкой на источники сообщило о том, что на территории республики якобы откроются три турецкие авиабазы — в городах Гянджа, Габала и Ленкорань. Позднее сообщение удалили с сайта, однако новость можно посмотреть через кэш Google.

Напомним, что в результате недавней войны между Арменией и Азербайджаном, семь районов Азербайджана вернулись под контроль Баку. Ранее эти районы, прилегающие к Нагорному Карабаху, были захвачены Арменией в ходе войны 1992–1994 годов.

Боевые действия велись с 27 сентября по 10 ноября 2020 года. Они были прекращены заключением соглашения, по которому в район введены миротворческие силы РФ и наблюдатели из Турции.

10 декабря во время военного "Парада победы" в Баку, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что столица Армении — Ереван — является исторической землей Азербайджана, а присутствовавший на параде президент Турции Реджеп Эрдоган добавил, что конфликт с Арменией еще не закончился.