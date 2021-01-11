Все граждане Южной Кореи бесплатно получат прививку от COVID-19

По словам президента страны Мун Чжэ Ина, 2021 год станет "годом выздоровления от коронавирусного кризиса".

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что правительство с февраля поэтапно предоставит всем гражданам страны бесплатные вакцины от COVID-19.

Об этом сообщает Yonhap.

"Правительство позаботится, чтобы все граждане были бесплатно привиты в соответствии с приоритетами", – сказал Мун Чжэ Ин в новогоднем поздравлении.

В своей речи президент Южной Кореи также извинился за то, что гражданам страны пришлось столкнуться с трудностями из-за роста цен на жилье, и пообещал принять быстрые и эффективные меры по строительству новых домов.

Он добавил, что 2021 год станет "годом выздоровления от коронавирусного кризиса", сокращения социального неравенства и резкого скачка вперед на пути становления Южной Кореи, как лидирующей страны.

Напомним, в польском правительстве заявили, что украинцы, которые временно или постоянно находятся на территории Польши, будут привиты бесплатно.

"Этим людям не нужно иметь дополнительные документы, любое разрешение на работу или вид обучения, поскольку временное пребывание не всегда предполагает разрешение на работу в нашей стране", – сказал глава канцелярии премьер-министра республики Дворчик.