"Давно заслуживает". В Чечне появится мечеть имени Рамзана Кадырова

Решение о присвоении мечети имени главы Чечни приняли "по многочисленным просьбам жителей республики".

В Грозном появится мечеть, которая будет носить имя главы Чечни Рамзана Кадырова, капсула под строительство которой уже заложена, передает ЧГТРК "Грозный".

Сообщается, что новый объект по своей красоте не будет уступать "самым крупным святыням мира". Мечеть будет рассчитана на две тысячи человек, а курировать ее строительство поручено помощнику Кадырова Амруди Эдильгириеву.

Решение присвоить мечети имя главы Чечни было принято якобы по "многочисленным просьбам жителей республики". По словам журналистов, сам Кадыров выступил «категорически против» такой идеи, однако духовенство и соратники.

"Однако общественность, духовенство и соратники главы сошлись в едином мнении, что на территории города Грозного должна быть святыня, носящая имя мусульманина, посвятившего всю свою жизнь служению народу, а также строительству огромного количества мечетей. Объясняют они это тем, что Кадыров, благодаря своим высоким морально-нравственным принципам и безграничному милосердию, уже давно заслуживает того, чтобы его имя носила святыня, которая распахнет свои двери для жителей Грозного", – говорится в публикации.

Фото: ЧГТРК "Грозный"

По информации ВВС, в городах и селах Чечни 346 улиц названы в честь самого Кадырова и его родственников. Больше всего улиц назвали в честь отца Рамзана – предыдущего президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова. На втором месте по популярности сам глава Чечни, на третьем – его мать и дедушка.

Напомним, 22 июля прошлого года президент России Владимир Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора.

За несколько дней до этого, 18 июля, глава Чечни обратился в Telegram к Владимиру Зеленскому с призывом подтвердить свои извинения за оскорбивший его выпуск "Квартала 95", опубликованный несколько лет назад. Кроме того, Кадыров в своем посте призвал Зеленского "к выстраиванию добрососедских отношений с Москвой".