"Марш миллиона ополченцев". Сторонники Трампа собираются испортить инаугурацию Байдена

Поддерживающие Дональда Трампа американцы координируют свои действия онлайн. Многие из них планируют прийти с оружием под стены Капитолия 20 января.

В день инаугурации Джозефа Байдена, который станет 46-м президентом США, в Вашингтоне ожидаются новые массовые акции, передает "Страна".

В частности, в соцсети Parler, куда в последнее время активно перебрались сторонники действующего главы государства Дональда Трампа, появились призывы собраться на "Марш миллиона ополченцев" (Million Militia March) возле Капитолия. Соцсеть заблокировали сегодня утром, однако скрины остались.

Фото: Страна

Некий James T опубликовал постер марша и призвал взять с собой оружие.

"Время мирных протестов прошло, они украли выборы. Возьмем назад нашу страну", – говорится в публикации.

В свою очередь член Палаты представителей Джеймс Кроу в Twitter сообщил об опасениях, которые в телефонном разговоре озвучил ему министр армии США Райан Маккарти. Он отметил, что среди сторонников Трампа, которые участвовали в захвате Капитолия 6 января, оказалось немало бывших и действующих военных. И теперь они в день инаугурации планируют участвовать в новом протесте.

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"Многие из нас вернутся 19 января 2021 года, неся наше оружие, в поддержку решимости нашей нации, которую мир никогда не забудет!!! Мы придем в количестве, с которым не может сравниться ни одна постоянная армия или полицейское агентство", – подтверждает слова министра ресурс NBC News, цитируя одного из тех, кто поддерживает Трампа.

"2 тур 20 января. На этот раз пощады нет. Меня даже не волнует, что Трамп останется у власти. Мне небезразлична война", – написал аноним на платформе TheDonald.win.

Издание отмечает, что, как и готовя акцию на 6 января, люди снова сплачиваются через соцсети: Parler, чаты Telegram и уже упомянутый сайт TheDonald.win. Правда, после того, как ряд крупнейших компаний заблокировали Parler, являющуюся одной из самых крупных платформ трампистов, сотни тысяч пользователей вынуждены искать другие площадки, чтобы выливать свое негодование.

По данным Службы национальных парков, которая занимается выдачей разрешений на митинги в округе Колумбия, в процессе обработки находятся семь заявок на получение разрешения на Первую поправку, совпадающих с датой инаугурации, одна из которых явно предназначена для поддерживающих Трампа.

Напомним, 6 января президент США Дональд Трамп обратился к своим сторонникам, протестующим в столице Америки, и попросил их разойтись по домам. В то же время новоизбранный президент США Джо Байден, который пока еще не вступил в свои полномочия, выступил со встречным заявлением. Он обратился к бунтовщикам с призывом прекратить беспорядки, назвав то, что происходит вокруг Капитолия, мятежом.