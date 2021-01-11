Алиев и Пашинян демонстративно не пожали друг другу руку на встрече в Москве

Лидеры двух стран впервые встречаются после обострения конфликта в Карабахе.

В понедельник, 11 января в Кремле состоялась трехсторонняя встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента России Владимира Путина. Лидеры государств обсуждали обстановку и свои дальнейшие действия по мирному урегулированию в Нагорном Карабахе.

Как передает "Интерфакс-Азербайджан", перед совместным заседанием произошел инцидент: "Алиев и Пашинян поздоровались, но не стали пожимать друг другу руки".

"Путин тепло поздоровался с Алиевым и Пашиняном, президент Азербайджана и премьер Армении присаживаясь за стол переговоров также поздоровались между собой, но без рукопожатия", – уточнило информагентство.

Момент "конфуза" запечатлели журналисты российских государственных СМИ. "Здравствуйте", – сказал Пашинян. "Здравствуйте", – ответил ему Алиев. После этого азербайджанский и армянский лидеры сели за стол с Путиным.

Российский лидер, в свою очередь, не стал демонстрировать особого расположения ни к одной из сторон. "Россия дорожит партнерскими и добрососедскими отношениями с связывающими наши страны и народы", – сообщил Путин и поблагодарил стороны за приглашение России в процесс урегулирования.

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Во время трехсторонней встречи на высшем уровне у посольства Армении в Москве проходила акция представителей диаспоры, недовольных политикой Никола Пашиняна. Как отмечает российский медиа-холдинг "РБК", перед зданием консульства разместили фото погибших в Карабахе армянских солдат, возложили цветы, а также развернули большой баннер с надписью: "Народ – это мы. И мы – против! Stop Nikol!"

Напомним, недавно президент Азербайджана вступился за премьер-министра Армении, отметив, что Пашинян не несет и не может нести ответственность за боеспособность и провал его армии, поскольку вооруженные силы Армении, развалили еще до него.