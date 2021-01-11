Байден выдвинул экс-посла США в России на должность главы ЦРУ

Вильям Бернс может стать первым дипломатом, который станет директором Центрального разведуправления.

"Американский народ будет крепко спать с ним в качестве нашего следующего директора ЦРУ", — передает заявление Байдена CNN.

За выдвинутую кандидатуру должен проголосовать Конгресс США.

По словам Байдена, Бернс принесет в ведомство свои богатые знания в дипломатии и правосудие в управление. Он сможет предотвращать угрозы до того, как они достигнут Соединенных Штатов.

Задача Вильяма Бернса будет заключаться в восстановлении кредита доверия ЦРУ в "пост-трамповскую" эру. Байден отмечает, что Центральное разведывательное правление должно быть вне политики.

Карьера Вильяма Бернса насчитываем работу при 5 президентах США. Он был послом США в России при Буше. А во время президентства Обамы, Бернс был послом США в Иордании. Сейчас диплом возглавляет Фонд Карнеги за Международный мир, который находит в Вашингтоне.

Вильям Бернс – дипломат. Во время правления администрации Трампа, неоднократно критиковал ее за нанесение ущерба внешней политике Соединенных Штатов. В одном из своих эссе описал реакцию Трампа в случае поражения. Он писал, что Трамп будет искать способ остаться у власти и будет всячески препятствовать передачи власти. Свою карьеру он начал в 1982 году. Имеет две государственные награды за госслужбу и ряд наград от Госдепа.

Напомним, что адвокаты Трампа обещают опубликовать компромат на членов Демократической партии.