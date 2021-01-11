"Шокирующая информация". Адвокат Трампа пообещал слить компромат на ключевых политиков США

Лин Вуд заверил, что у него есть убедительные доказательства против Джо Байдена, Майка Пенса, Барака Обамы и тысяч других известных лиц.

Пока в Белом доме думают, как поскорее отстранить Дональда Трампа от должности, адвокат президента Лин Вуд заявил, что в ближайшие дни начнет выдавать на-гора компромат на новоизбранного главу государства Джо Байдена и ключевых представителей Демократической партии. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в соцсети Parler, где сейчас сконцентрированы все поклонники Трампа.

"В течение следующих 10-14 дней вы узнаете шокирующую информацию о многих государственных чиновниках и элите. Торговля детьми с целью сексуальной эксплуатации и педофилия – стали всемирной пандемией. Откровения коснутся Джо Байдена, Барака Обамы, главного судьи Джона Робертса, Хиллари Клинтон, Нэнси Пелоси, Майка Пенса, Джеффри Эпштейна, Билла Гейтса и тысяч других. Я видел доказательства. Они убеждают. Это будет битва между добром и злом", – говорится в публикации.

Фото: скриншот Parler/LLinWood

Уже через некоторое время он показал скриншот с компьютера якобы сына Джо Байдена, в котором видны откровенные кадры. Однако затем это фото исчезло со страницы адвоката в Parler, но сохранилось в телеграмм-канале Ateo Breaking.

[ + – ]

Люсьен Линкольн "Лин" Вуд младший известен тем, что является теоретиком всемирного заговора и сторонником Дональда Трампа. После победы Байдена на президентских выборах он начал активно продвигать теории заговора, убеждая всех вокруг, что действующий глава Белого дома набрал 70% голосов, а тайная клика международных коммунистов, китайской разведки и республиканских чиновников украла у него победу.

В паре с адвокатом Трампа Сидни Пауэллом Вуд судился от имени президента по множеству неудавшихся судебных исков, направленных на то, чтобы помешать удостоверению законно поданных голосов на президентских выборах. Он также призывал посадить губернатора Джорджии Брайана Кемпа и госсекретаря Брэда Раффенспергера. Вуд уверен, что эти двое работали с китайцами, помогая в фальсификации результатов выборов в пользу Байдена.

Напомним, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 10 января опубликовала сообщение с призывом к вице-президенту Майку Пенсу инициировать реализацию 25-й поправки к Конституции и отстранить президента Дональда Трампа от должности.

Вопрос о втором импичменте Дональду Трампу был поднят сразу после того, как его сторонники ворвались 6 января в здание Конгресса США в попытке сорвать утверждение победы Джо Байдена на выборах президента.

В результате столкновений погибли четыре человека, еще двое правоохранителей скончались в больнице.