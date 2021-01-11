Литва официально переименовала Грузию в Сакартвело

С соответствующей просьбой к властям Литвы обратились грузинские политики и дипломаты.

Литва официально изменила название Грузии, и теперь во всех официальных документах вместо прежнего названия будет использоваться Сакартвело, передает BNS. На сайте уже вышли статьи, где авторы используют именно этот топоним.

По словам председателя Государственной комиссии по литовскому языку Аудриса Антанайтиса, 21 декабря прошлого года комиссия решила исключить из документа, устанавливающего официальные названия государств, слово Gruzija и вписать Sakartvelas.

"Мы приняли решение, поэтому завершаем процесс – Сакартвело становится официальным, полным названием", – сказал глава комиссии, добавив, что это облегчит работу ведомств, которым до сих пор приходилось писать "Gruzija (Sakartvelas)".

Антанайтис отметил, что два года назад слово "Сакартвело" было определено резолюцией комиссии как неофициальное название Грузии. В обществе оно прижилось очень быстро, и это стало для чиновников неожиданностью. Они предполагали, что переходный период будет гораздо дольше, не меньше 20 лет. Теперь Сакартвело – узаконенное название. При этом слово Грузия остается применяемым названием в Литве.

Как информирует Baltija.eu, Грузия в лице политиков и дипломатов сама сама попросила Литву изменить ее название, поскольку нынешнее в стране считают русифицированным.

В мае 2018 года парламент Грузии утвердил новое название Литвы в грузинском языке – Летува.

Напомним, крупный белорусский телеканал "СТВ" в своем новостном сюжете подписал Украину как "бывшую Украинскую Советскую Социалистическую Республику".