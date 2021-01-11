США вернули Кубу в список стран-спонсоров терроризма

В Вашингтоне считают, что Куба дает убежище террористам.

США включили кубу в список стран, которые поддерживают международный терроризм. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщает Fox News.

По словам Помпео, это было сделано за неоднократную поддержку Гаваной "актов международного терроризма и укрытие террористов".

"Мы вновь призовем правительство Кубы к ответственности и пошлем ясный сигнал: кубинский режим должен завершить поддержку терроризма и подрыв американского правосудия", — сказал Помпео.

США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности.

После этого власти объявили о введении торгово-экономического эмбарго по отношении к Кубе.

В декабре 2014 года Барак Обама, занимавший тогда пост президента США, признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает, и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и смягчении антикубинских санкций. Барак Обама в 2015 исключил из этого списка стран.

В 2019 году Министерство финансов США ужесточило ограничения на поездки своих граждан на Кубу в ответ на "дестабилизирующую роль" этой страны в Западном полушарии.