Восемь человек, среди них один ребенок, погибли при пожаре в Екатеринбурге

Большинство погибших задохнулись в дыму.

Возгорание произошло в три часа ночи 12 января в квартире на втором этаже девятиэтажного жилого дома в Екатеринбурге. Дым быстро распространился по подъезду, из-за чего жители оказались заблокированы в квартирах, сообщило местное издание E1.

Пожарные прибыли через несколько минут и приступили к эвакуации жильцов. Спасатели вынесли на руках из горящей квартиры пять человек, в том числе одного ребенка, и передали их медикам.

В общей сложности из подъезда были эвакуированы 90 человек (52 жильцам потребовались специальные дыхательные аппараты), их разместили сначала в пожарных машинах, а затем в близлежащей гимназии, где с ними начали работать психологи.

В результате пожара погибли по меньшей мере восемь человек, в том числе один ребенок. Погибшие были обнаружены в квартирах на втором, пятом и девятом этажах.

Жительница квартиры на девятом этаже через Twitter просила о помощи. Она писала, что находится взаперти с ребенком и задыхается, просила вызвать пожарных и выложила селфи.

Позднее власти сообщили, что спасти женщину не удалось, она погибла вместе с семилетней дочерью, отравившись угарным газом.

Как сообщили в прокуроре Свердловской области, предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Очаг возгорания располагался рядом с диваном. Предположительно, в квартире использовались горелки, также там было обнаружено много окурков.

Проживающий в доме Игорь Глушков поделился с одним из телеканалом подробностями эвакуации. "Соседи сгорели полностью. Мы не пострадали, ушли нормально. Электричества только нет сейчас. Где-то в четвертом часу я услышал сначала шум, потом запах почувствовал. Мы детей забрали и сюда пришли. Мы сами вышли из дома", – рассказал он.

Напомним, в селе Поляница Яремчанского городского совета Ивано-Франковской области в ночь на 6 января горел отель. Информация о возгорании поступила спасателям в 3:48. Когда пожарные прибыли по указанному адресу, то увидели, что огонь охватил два спаренных коттеджа на площади 250 квадратных метров. Из помещения вывели на свежий воздух 25 человек, которые проживали в отеле.