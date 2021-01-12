Трамп и Пенс помирились: вице-президент не будет отстранять шефа от власти

Президент и вице-президент обязались продолжить работу на благо страны до конца президентского срока.

Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс впервые поговорили после штурма Капитолия сторонниками главы Белого дома 6 января. Об этом сообщает CNN.

В тот день Майк Пенс находился в Капитолии, где проходила сертификация голосов выборщиков. Он не поддержал своего шефа и отказался не признавать результаты выборов в некоторых штатах, чем вызвал гнев президента.

Издание пишет, что по информации источников из Белого дома, Трамп и Пенс встретились в Овальном кабинете, где вспомнили свои достижения за четыре года совместной работы и обсудили планы на неделю.

"Они повторили, что люди, нарушившие закон и штурмовавшие Капитолий на прошлой неделе не представляют движение "Америка прежде всего", которое получило поддержку 75 миллионов американцев, и обязались продолжить работу на благо страны до конца президентского срока", – сказал источник.

Сообщается, что напряжение между Пенсом и Трампом, наконец, спало. Их прошлый разговор, когда Пенс сказал, что не может изменить результаты выборов, привел к разрыву коммуникации.

"И это после всего, что я сделал для него!", – гневно воскликнул Пенс после ссоры.

Советники вице-президента сказали, что теперь Пенс попытается навести мосты с будущей администрацией и постарается как можно больше помочь команде Байдена подготовиться к противодействию коронавируса.

Он не будет задействовать 25-ю поправку Конституции, согласно которой при единогласном решении министров и вице-президента главу государства отстраняют от исполнения обязанностей.

Он также намерен посетить инаугурацию Джо Байдена, в то время как Дональд Трамп уже официально заявил, что не примет участия в церемонии передачи власти, так как до сих пор не согласен с результатами выборов.

Напомним, президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в Вашингтоне на период с 11 по 24 января. Он также распорядился направить дополнительные федеральные силы для охраны правопорядка до и во время инаугурации нового главы Белого дома, которая состоится 20 января.