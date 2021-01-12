"Не дай бог вам оказаться на моем месте". В России от осложнений коронавируса умер YouTube-блогер

2 января Бейсовского выписали из больницы, но позже он столкнулся с трудностями при покупке нужных антибиотиков.

В России на 32-м году жизни скончался известный игровой блогер Денис Бейсовский, который последние несколько недель боролся с коронавирусом. Об этом сообщил в Facebook его отец Юрий Судаков.

"Сегодня в 3 утра я потерял сына… Больно… Обидно… Глупо как-то…", – написал Судаков в социальной сети вечером 11 января.

Последнее видео на канале Бейсовского опубликовано 31 декабря. Он записывал его из больницы. В ролике блогер рассказал о том, что у него 75% поражения легких и высокая температура.

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"Естественно, я всегда в маске был, в перчатках. Но не помогло. Тут вообще и толстых, и тонких привозят. И спортсменов. И вообще всех это кусает. Так что не надо думать, что вас это обойдет, если еще не обошло. Не ходите на эти концерты, в рестораны зачем-то народ сейчас гоняет пачками. Удивляются: че это там ОМОН ломает двери. Будьте осторожны и не дай бог вам оказаться на моем месте, это дерьмовое событие", – рассказал блогер из больницы, в которой лежал.

Как сообщает портал "Игромания", первые серьезные симптомы заболевания у Бейсовского появились 20 декабря, а 24 декабря его госпитализировали после положительного теста на COVID-19.

2 января блогер сообщил, что пошел на поправку и его даже выписали домой.

6 января на своей странице в Twitter Бейсовский написал, что вместе с друзьями и родственниками пытался купить нужный ему антибиотик, однако из-за праздников он должен появиться в аптеках лишь 11 января.

У Дениса Бейсовского 156 тысяч подписчиков на канале в YouTube, который посвящен играм на приставках.

Как сообщалось ранее, популярный украинский фитнес-блогер Дмитрий Стужук скончался от коронавируса в 33 года.