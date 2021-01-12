После штурма Капитолия банки отказываются сотрудничать с Трампом, – Bloomberg

Дональд Трамп должен Deutsche Bank более $300 млн, а на двух счетах в Signature Bank держал около $5,3 млн.

На фоне трагических событий в здании Капитолия США два известных финансовых учреждения, Deutsche Bank и Signature Bank, отказались от деловых отношений с действующим главой Белого дома Дональдом Трампом.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Указанные банки обслуживали бизнес Дональда Трампа и членов семьи – дочери Иванки Трамп и ее мужа Джареда Кушнера.

Издание отмечает, что Deutsche Bank решил воздержаться от любых дальнейших деловых отношений с Трампом и его компанией. При этом президент США должен немецкому банку более $300 млн.

Нью-йоркский Signature Bank, свою очередь, закрывает два личных счета президента США, на которых он держал около $5,3 млн. В официальном заявлении это финансовое учреждение призвало Трампа уйти в отставку "в интересах страны и ее народа".

Напомним, действующий президент США Дональд Трамп частично признал свою вину в штурме Капитолия его сторонниками в день утверждения результатов президентских выборов Конгрессом.