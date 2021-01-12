Спустя год пандемии северокорейские чиновники внезапно надели маски

В КНДР по-прежнему нет ни одного официально подтвержденного случая COVID-19.

Северокорейские чиновники спустя год пандемии коронавируса надели медицинские маски. Об этом свидетельствуют фотографии, которые опубликовало южнокорейское агентство "Рёнхап" со ссылкой на официальные северокорейские СМИ.

Фотографии, приведенные изданием, были сделаны на седьмом дне съезда Трудовой партии КНДР 11 января. Предыдущие шесть дней, судя по официальной хронике, ни чиновники, ни сам Ким Чен Ын масок не носили.

В издании предположили, что северокорейские власти могли решить провести основные заседания без масок, поскольку это официальные мероприятия, где выступает только Ким Чен Ын, а остальные лишь слушают его. При этом власти могли обязать участников надевать маски на небольших заседаниях, которые предполагают активные дискуссии.

Как сообщает The Wall Street Journal, Северная Корея не сообщила ни об одном случае коронавируса среди своих граждан. Руководство страны неоднократно заявляло, что проникновения вируса в КНДР удалось избежать. Однако руководство страны все же направило в Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации запрос на получение вакцины от COVID-19.

Как стало известно 11 января, лидер КНДР Ким Чен Ын на VIII съезде Трудовой партии Кореи (ТПК) был избран генеральным секретарем партии.