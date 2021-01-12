Германия заблокировала крупнейший магазин даркнета, который имел серверы в Украине

На площадке продавали фальшивые деньги, наркотики и компьютерные вирусы.

Немецкие правоохранители отключили серверы крупнейшей в даркнете торговой площадки DarkMarket. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры в Кобленце.

Торговая площадка имела сервера в Украине и Молдове.

На выходных был арестован 34-летний предполагаемый оператор DarkMarket.

Правоохранители сотрудничали с американскими госструктурами, а также с полицией Австралии, Великобритании, Дании, Швейцарии, Украины и Молдовы.

На площадке DarkMarket в основном продавались наркотики, фальшивые деньги, украденные данные банковских карт, анонимные SIM-карты, компьютерные вирусы и другое.

DarkMarket была крупнейшей в мире торговой площадкой даркнета с почти 500 тысяч пользователей и более 2 400 продавцов.

Всего на платформе провели 320 000 транзакций и переместили более 4650 биткоинов и 12800 Monero, двух популярных криптовалют. По текущему курсу – более 140 млн евро.

Даркнет — это общее название для сети ресурсов, объединенных единым свойством: они поддерживают полную анонимность своих пользователей, для чего используют несколько ступеней шифрования информации.

Напомним, СБУ блокировала деятельность группировки, которая получала миллионную прибыль от сбыта оптовых партий наркотических средств и психотропных веществ в областях Украины.