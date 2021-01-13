Все пассажиры перед посадкой на рейс в США теперь должны предоставить отрицательный тест на коронавирус.

Власти США ужесточили правила въезда в страну в связи с продолжающейся пандемией коронавируса. Согласно распоряжению американских Центров по контролю и профилактике заболеваний, перед посадкой на рейс в США все пассажиры, включая граждан Соединенных Штатов, должны предъявить отрицательный тест на коронавирус не позднее, чем за три дня до вылета, или документ, подтверждающий, что они выздоровели.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Такие правила вводятся с 26 января.

"Пройти проверку здоровья пассажиры должны не более чем за три дня до поездки и предъявить его результат авиакомпании. Уже переболевшие коронавирусом смогут предоставить документ, подтверждающий, что они выздоровели", – говорится в сообщении.

В случае, если пассажиры не пройдут тест на коронавирус или не предоставят соответствующий документ, авиакомпания должна отказать им в посадке.

Источники издания уточнили, что представители крупных авиакомпаний США не возражают против новых норм.

Руководитель Центров по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд сказал, что тестирование пассажиров полностью не уберет риски, однако вместе с другими мерами, в частности ношение маски, может значительно уменьшит их.

Новые правила не будут распространяться на членов экипажа, военный персонал и детей, не достигших двухлетнего возраста.

Напомним, из-за коронавируса президент США Дональд Трамп в марте 2020 года запретил поездки из Европы в США на 30 дней. В МИД Украины сообщили, что запрет на въезд в США из-за пандемии коронавируса не касается граждан Украины, если они не посещали страны Шенгенской зоны.