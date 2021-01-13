"Контрреволюция против Трампа": республиканцы в Сенате склоняются к поддержке импичмента

Лидер республиканского большинства Митч Макконнелл открыто заявил, что проголосует за отставку действующего президента.

Лидер республиканского большинства Сената США Митч Макконнелл может "открыть дверь" для импичмента Дональда Трампа и лишения его возможности вновь баллотироваться на выборах президента США.

Об этом сообщает Axios.

По данным источников издания, шансы, что Макконнелл убедит республиканцев в Сенате голосовать за импичмент действующего президента "лучше чем 50 на 50". По словам собеседника, в Сенате готовится "контрреволюция против Трампа", а поддержка импичмента со стороны одного из наиболее влиятельных республиканских сенаторов может стать самым шокирующим шагом в политической истории США.

Многие из республиканцев-сенаторов уже открыто заявили, что будут голосовать за импичмент.

Третий по рейтингу лидер Республиканской партии в Сенате Лиз Чейни, представляющая штат Вайоминг, объявила, что проголосует за импичмент.

"Еще никогда президент Соединенных Штатов так открыто не предавал свой офис и свою присягу соблюдать Конституцию", – сказала она.

По информации The New York Times, Макконнелл уже сообщил однопартийцам, что считает Трампа виновным в штурме Капитолия. Он также поблагодарил демократов за инициативу импичмента Трампа, поскольку "это упростит его исключение из партии".

Ранее Макконнелл был союзником Трампа и защищал его в Сенате во время попытки объявить импичмент в начале 2020 года.

Издание пишет, что Макконнелл не общался с Трампом с середины декабря, с тех пор, как он признал победу Джо Байдена, и больше никогда не планирует разговаривать с президентом из-за его роли в штурме Капитолия.

Он обвиняет его в поражении партии на довыборах в Сенат в штате Джорджия, на которых победили демократы. Из-за этого, после 20 января республиканцы уже не будут руководить верхней палатой Конгресса.

Напомним, вопрос досрочного отстранения Трампа был поднят после нападения его сторонников на Капитолий 6 января, в день утверждения Конгрессом результатов президентских выборов. В ходе беспорядков погибло пять человек.