Рывшийся в ноутбуке Пелоси во время штурма Капитолия покончил с собой, – СМИ

Тело 53-летнего Кристофера Стэнтона Джорджии нашла его жена в подвале их дома.

Сторонник действующего американского президента Дональда Трампа, который рылся в ноутбуке спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси во время штурма Капитолия, был найден мертвым в своем доме. Об этом пишет The Sun.

Тело 53-летнего Кристофера Стэнтона Джорджии (Christopher Stanton Georgia) нашла его жена в подвале их дома в городе Альфарета. Она немедленно позвонила в полицию и рассказала, что видит "очень много крови".

По данным телеканала 11Alive, мужчина покончил с собой. Он умер от огнестрельного ранения в грудь.

Отмечается, что в доме Джорджии нашли две полуавтоматические винтовки. Соседи описали умершего как доброго и вежливого человека.

В его профиле LinkedIn указано, что он работал региональным менеджером в BT&T, банковской компании.

Кристофера Стэнтона Джорджию задержали 6 января вместе с еще тремя мужчинами из штата Джорджия. Его обвинили в незаконном проникновении на территорию Капитолия и нарушении комендантского часа, введенного в Вашингтоне. Ему грозило максимальное наказание в виде тюремного заключения сроком до 180 дней и/или штраф в размере тысячи долларов.

Отметим, ранее генерал-лейтенант ВВС США в отставке и военный аналитик Томас Макинерни заявил, что 6 января, во время штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа, бойцы американских Сил специальных операций, которые, по его словам, смешались с радикалами "Антифа", похитили ноутбук спикера Конгресса США Нэнси Пелоси.