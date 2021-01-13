Умер медиа-магнат Дэвид Баркли, владелец The Daily Telegraph

О причинах смерти подробностей нет, однако известно, что незадолго до своей кончины британский газетчик заболел.

Британский миллиардер и владелец медиахолдинга "Telegraph Media Group" Дэвид Баркли скончался на 87-ом году жизни после непродолжительной болезни.

Об этом сообщается в материале газеты "The Daily Telegraph", принадлежавшей Баркли. Подробностей о его последних днях не приводится. Отметим, что в медиахолдинг покойного британца входят также газета "Sunday Telegraph" и журнал "Spectator".

По оценке "Sunday Times", в списке богачей от 2020 года, состояние братьев-близнецов Баркли оценивается в 7 миллиардов фунтов стерлингов. В некрологе издателя сообщается, что богатым он был далеко не всегда.

Так Дэвид Роуат Барклай и его однояйцевый близнец Фредерик Хью Барклай (до сих пор жив) родились 27 октября 1934 года в Лондоне в семье шотландских родителей, живших за средства отца-коммивояжера. У пары было еще восемь детей. Когда братьям было двенадцать лет, они бросили школу чтобы работать.

В начале 1960-х годов братья занимались ремонтом помещений, их покупкой и сдачей в аренду. В дальнейшем они сделали состояние в гостиничном бизнесе и розничной торговле, а в 2004 году их бизнес-империя приобрела "Telegraph Media Group".

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Оба брата возведены британской короной в звание рыцарей, за донорство крупных сумм денег на поддержку отечественной медицины. Как сообщает журнал "Люди", с 1987 года по 2000 год близнецы сделали пожертвований на сумму сорок миллионов фунтов.

Отметим также, что в 2019 году во время выборов лидера "Консервативной партии Британии" издание "The Daily Telegraph" поддержало кандидатуру Бориса Джонсона, который ранее был ее штатным корреспондентом в Евросоюзе, а также редактором и колумнистом.

Напомним, на днях от осложнений, вызванных коронавирусом Covid-19 скончалась мать владельца корпорации "Virgin Group" миллиардера Ричарда Брэнсона.