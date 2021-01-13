"Военные пытались отобрать технику". В Южном Судане задержали блогера Илью Варламова

В настоящее время блогер и другие путешественники из России ждут полного досмотра со стороны суданских военных.

Известного российского блогера Илью Варламова и издателя "Медиазоны" Петра Верзилова арестовали в Южном Судане. Как сообщает сайт Varlamov.ru, вместе с ними задержали еще несколько человек, включая супругу блогера и двух их спутников из РФ.

По словам самого Варламова, они прибыли в аэропорт города Капоэта с целью вылететь в столицу Южного Судана – Джубу.

"Приехали какие-то военные или чекисты местные, которые начали обыскивать наш багаж. И они увидели пульт от дрона, а дрон у меня забрали в аэропорту города Энтеббе в Уганде", – сообщил Варламов.

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По словам самих солдат, им сказали, что Варламов и его знакомые запускают дрон. Потому было принято решение снять их с рейса и задержать.

В настоящее время путешественники арестованы, они находятся в запертом помещении.

"Они попытались забрать телефоны, но мы им не отдаем телефоны", – уточнил Варламов. По его словам, военные также пытались отобрать деньги и технику до окончания разбирательств.

Позже блогер сообщил, что его и его товарищей перевели в "какую-то вип-камеру с телевизором".

"Мы ждем полного досмотра", – сказал Варламов в последнем своем сообщении.

В YouTube у Варламова более двух миллионов подписчиков. Основные темы его видео – путешествия, урбанистика, новости, политика, градостроительство и так далее. Также он занимался журналистикой, активно освещал события украинского Евромайдана.

Как сообщалось ранее, в России от осложнений коронавируса умер YouTube-блогер.