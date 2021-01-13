"В научных целях". В Польше издали книгу "Майн Кампф" Адольфа Гитлера

Это станет вторым научным переизданием книги Адольфа Гитлера за более чем 70 лет.

В Польше издали автобиографию рейхсканцлера Германии времен Третьего Рейха Адольфа Гитлера. До этого "Мою борьбу" в формате научного издания выпустили лишь один раз, в 2016 году, в самой Германии, причем только с согласия немецкого Центрального совета евреев.

Как сообщает издание "Rzeczpospolita", во втором официальном переиздании "Mein Kampf", как и в первом будет критическое введение, составленное специальной ученой редакцией. Кроме того, в переизданный труд главного нацистского идеолога будут добавлены пояснительные и уточняющие сноски.

В то же время, непосредственно сам текст книги Гитлера останется нетронутым. Его перевел на польский с оригинального немецкого издания 1942 года историк и политолог, профессор Eugeniusz C. Król (Эугениуш К. Круль) в коллективе других авторов.

Профессор работал над книгой три года. Изначально научный перевод планировалось опубликовать в сотрудничестве с "Институтом политических исследований" Польской академии наук. Однако в 2016 году после протестов некоторых ученых руководство института отказалось от участия в этом проекте и его выход в свет был отложен.

Отметим, что в Польше распространение "Mein Kampf" находится под уголовным запретом, однако издательство "Bellona", занимающееся выпуском книгу заверило, что научная деятельность – исключение.

По мнению составителя переиздания, профессора Круля, существуют некоторые правовые оговорки. По его словам, установленный законом запрет на распространение фашистского контента или пропаганды других тоталитарных режимов, не могут быть препятствием для публикации этой книги, поскольку она оснащена "необходимым научным аппаратом", а научная деятельность выводится из под уголовной отвественности.

Кроме того, по словам издателей, они не будут рекламировать книгу и пропагандировать нацизм каким-либо другим образом, а цена нового издания будет "заградительной" для массовой аудитории, то есть – просто неподъемной для праздно-интересующихся.

Исследователь холокоста профессор Ян Грабовски из Канадского университета в Оттаве, пояснил "Rzeczpospolita", что в Германии до недавней публикации "Mein Kampf" существовали опасения, что книга "освободит демонов прошлого, распустит неонацистов и других воинствующих антисемитов".

"С другой стороны, "Майн кампф" после добавления к его тексту обширного критического аппарата – позволит читателям лучше понять дух того времени и понять аргументы, которые могли подтолкнуть современные и, как казалось, просвещенные Немецкое общество", – отметил Грабовски.

Ученый добавил что и сам использует фрагменты книги в работе со студентами-историками, потому что "ничто не может лучше передать им дух эпохи, чем контакт с первоисточником".

Напомним, в 2016 году в Германии впервые с 1945 года в продажу поступила книга "Майн кампф" ("Моя борьба") Адольфа Гитлера, так как по немецким законам, спустя 70 лет после смерти автора права на произведения принадлежат обществу. С тех пор на немецком рынке было продано около 100 000 экземпляров.

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