В Польше предотвратили теракт против мусульман с помощью ядовитых веществ

"Задача максимум" у злоумышленников заключалась в том, чтобы предотвратить "исламизацию" Польши.

Польские спецслужбы разоблачили трех мужчин, причастных к планированию нападения на религиозный объект исламской общины. Об этом сообщает TVN24.

По словам министра-координатора по вопросам спецслужб Польши Станислава Жарина, идея злоумышленников заключалась в том, чтобы предотвратить "исламизацию" Польши.

Жарин говорит, что они выражали "крайне правые взгляды", и один из них публично заявил о необходимости уничтожения религиозных групп, призывал к насилию, совершению преступлений и ненависти, основанной на национальных, этнических, расовых и религиозных различиях.

Вторым из обвиняемых было создание манифеста, "который экстернализовал бы его личные предубеждения, исламофобию, а также призывал бы к преследованию приезжих из-за пределов Польши".

Нападение, запланированное обвиняемым, должно было быть осуществлено на "конкретном религиозном объекте исламского сообщества".

В ходе обыска в помещениях, были найдены взрывчатые вещества, четыре единицы оружия, в том числе самодельный пистолет-пулемет, боеприпасы и прекурсоры наркотиков.

Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы. Третий обвиняемый будет привлечен к ответственности за незаконное хранение взрывчатых веществ.

Напомним, в центре американского города Нэшвил (штат Теннесси) рано утром 25 декабря взорвался фургон, в результате чего пострадали несколько людей и повреждены десятки зданий, а в России неизвестный мужчина привел в действие самодельное взрывное устройство возле здания управления ФСБ в селе Учкекен в Карачаево-Черкессии. Пострадали шестеро человек, находившихся на месте. Пятеро раненых — полицейские, шестой — сотрудник ФСБ. У всех – осколочные ранения.