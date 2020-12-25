В США взорвался заминированный автомобиль (фото, видео)

Жертв среди населения удалось избежать благодаря своевременной реакции полиции

В центре американского города Нэшвил (штат Теннесси) рано утром 25 декабря взорвался фургон, в результате чего пострадали несколько людей и повреждены десятки зданий, сообщает CNN.

Взрыв прогремел в 6:30 по местному времени (13:30 – по украинскому) на 2-й авеню и, по словам представителя полиции Дона Аарона, был "преднамеренным".

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Он рассказал, что в полицию поступил звонок о подозрительном фургоне без номерных знаков возле здания суда округа Дэвидсон, недалеко от пешеходного моста. Когда саперы прибыли на место – прогремел взрыв.

"Сила взрыва сбила с ног одного офицера и вызвала потерю слуха у другого — надеюсь, временно. Но ни один офицер серьезно не пострадал", – сообщил Аарон. Известно, что с места происшествия госпитализированы три человека.

Осколки, разлетевшиеся на сотни метров вокруг, серьезно повредили припаркованные авто, дома и деревья, а дым видели во всех частях города.

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.Один из свидетелей, Бак Маккой, перед домом которого и прогремел взрыв, сообщил журналистам, что все стекла в здании вылетели, а на улице "все было в огне".

Мэр Нешвилла Джон Купер уточнил, что улица, где случился инцидент, находится в туристическом районе города в старой исторической его части. Кроме того, он даже нашел позитив в том, что взрыв был только один.

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Пожарные Нэшвилла попросили всех в этом районе отойти как минимум на два квартала из-за опасений по поводу возможных других взрывов.

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К расследованию причин взрыва и причастных к нему, подключились не только местные полицейские, но и агенты ФБР. Федеральные агенты заявляют, что бюро еще не установило мотив и был ли взрыв на самом деле преднамеренным.

Фото: Скриншот

О происшествии доложили президенту США Дональду Трампу, который "следит за ситуацией".

Напомним, в турецком городе Газиантеп в одной из местных больниц взорвался кислородный аппарат, который использовался для лечения пациентов с коронавирусом. Погибли не менее восьми человек.

А в России неизвестный мужчина привел в действие самодельное взрывное устройство возле здания управления ФСБ в селе Учкекен в Карачаево-Черкессии. Пострадали шестеро человек, находившихся на месте. Пятеро раненых — полицейские, шестой — сотрудник ФСБ. У всех – осколочные ранения.