В Турции в больнице взорвался кислородный аппарат: есть погибшие (видео)

Жертвами взрыва стали восемь пациентов в возрасте от 56 до 85 лет.

В турецком городе Газиантеп в одной из местных больниц взорвался кислородный аппарат, который использовался для лечения пациентов с коронавирусом. Погибли не менее восьми человек. Об этом сообщает турецкое издание Anadolu.

Отмечается, что жертвами стали пациенты в возрасте от 56 до 85 лет.

Взрыв произошел в отделении интенсивной терапии COVID-19 университетской больницы SANKO. О количестве пострадавших не сообщается.

14 пациентов, проходивших лечение в этом отделении, направлены в другие больницы.

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В настоящее время власти города и правоохранительные органы расследуют инцидент и выясняют причины взрыва.

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калин в Тwitter выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Отметим, ранее в Румынии произошел пожар в больнице, отведенной для лечения пациентов с коронавирусом. В результате происшествия погибли как минимум 10 человек и еще несколько пострадали. А в ноябре в здании больницы медицинского факультета Стамбульского университета возник пожар. Возгорание произошло во время ремонтных работ на верхнем этаже здания.

Ранее Турция ужесточила ограничительные меры из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом и ввела комендантский час по выходным.