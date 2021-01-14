Умер российский актер Денис Карасев: снимался в сериалах "Сволочи" и "Дальнобойщики"

Карьера Дениса Карасева продлилась более 30 лет.

Российский актер театра и кино Денис Карасев скончался в Москве в возрасте 57 лет. Об этом утром в среду, 13 января, сообщил РЕН-ТВ со ссылкой на собственные источники.

Актеру стало плохо в квартире, которая расположена в центре российской столицы. Предварительно, смерть наступила в результате сердечной недостаточности. Попытки помочь актеру медиков, прибывших по вызову, не дали результатов.

Актерская карьера Карасева продлилась более 30 лет. Он известен своими ролями в фильмах и сериалах. Он сыграл роль Алика в сериале "Дальнобойщики", Так, он сыграл эпизодическую роль в фильме "Сволочи". В фильме "Мы из будущего 2" Карасев играл роль старшего лейтенанта Мисюряева. Также Карасев играл главную роль в фильме "Катька и Шиз", где он снялся с Арменом Джихарняном и Еленой Шевченко.

Последним его образом была роль Князя Горбатого в сериале "Грозный".

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