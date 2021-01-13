Задержанных в Южном Судане Илью Варламова и Петра Верзилова отпустили

Сейчас решается вопрос с выездом россиян из Южного Судана.

Издателя "Медиазоны" Петра Верзилова Петра Верзилова и блогера Илью Варламова, задержанных в Южном Судане, отпустили на свободу. Об этом сообщает сайт Varlamov.ru

Сейчас решается вопрос с выездом россиян из Южного Судана.

Верзилов рассказал, что он позвонил человеку другу сына президента Южного Судана, который режит в больнице в Джубе с огнестрельным ранением, он дозвонился до нацбезопасности. Россян отвезет конвой до Джубы — столицы Южного Судана, но два ключевых офицера очень пьяны. Поэтому россияне останутся в Капоэте до утра.

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Ранее блогер Илья Варламов рассказал, что его вместе с женой, основателем портала "Медиазона" Петром Верзиловым, директором Европейской гимназии Иваном Боганцевым и их знакомым Вадимрм Гинзбургом задержали в аэропорту Капоэты. По его словам, местные сотрудники правоохранительных органов обыскали багаж и нашли пульт от дрона.

В YouTube у Варламова более двух миллионов подписчиков. Основные темы его видео – путешествия, урбанистика, новости, политика, градостроительство и так далее. Также он занимался журналистикой, активно освещал события украинского Евромайдана.