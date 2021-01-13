Импичмент не лишит Трампа доступа к выборам в 2024 году, – СNN опровергает популярный слух

По словам человека, который запустил дезинформацию в сеть, первоначально она "всплывала где-то в его ленте Facebook, и заставила его почувствовать себя хорошо".

Редакция американского телеканала СNN провела собственный фактчекинг и опровергла распространенное мнение о том, что импичмент Дональду Трампу, в случае его вынесения, закроет для политика возможность участия в новых президентских выборах 2024 года.

В частности, канал приводит в настоящее время уже удаленный твитт противника Дональда Трампа Бена Костилое (@BenCostiloe), написанный 8 января и успевший собрать свыше 725 тысяч лайков, а также получить 181 тысячу ретвитов.

Американский активист, канал которого озаглавлен словами: "Республиканская партия – это расистский культ смерти", написал следующее: "Для тех, кто задается вопросом, стоит ли его на этот раз объявить импичмент, это означает, что он (Трамп — ред.):

до конца жизни теряет пенсию в размере более 200 тысяч долларов; теряет свое командировочное пособие в размере 1 миллион долларов в год; лишается доступа у услугам секретной службы на всю оставшуюся жизнь; теряет возможность баллотироваться в 2024 году".

"Прежде всего – факты: твитт неточен по нескольким причинам", – сообщает СNN, и разбирает фейк, успевший стать вирусным:

Трамп потеряет свою пенсию после президентства только в том случае, если обе Палаты представителей проголосуют за его импичмент, а затем Сенат проголосует за его отстранение от должности. Сам по себе импичмент без отстранения не приведет к отказу Трампа в каких-либо льготах. Закон ясно дает понять, что президенты, имеющие пожизненную охрану секретной службы, не получают денежное пособие в размере 1 миллиона долларов. Неясно, потеряет ли Трамп пожизненную защиту секретной службы, даже если Сенат проголосует за его импичмент и запрет на участие в выборах. Даже голосование в Сенате за отстранение Трампа не запретит ему баллотироваться в 2024 году; чтобы Сенат запретил ему занимать пост президента, нужно провести дополнительное голосование по этому вопросу.

В своих выводах канал основывается на комментариях юриста — специалиста по импичменту и политическим расследованиям Росса Гарбера, двух экспертов по праву праву Стивена Владека и Джоша Блэкмана, профессора Брайана Калта из Университета Мичигана, заслуженного профессора истории Американского университета Аллана Лихтмана, а также на "Закон о бывших президентах".

Публикация CNN сообщает, что в ходе журналистского расследования они дозвонились автору скандального твитта, чтобы сообщить ему о планируемом фактчекинге, а также о том, что большая часть твитта некорректна.

В ответ Костилое заявил, что информация, которую он привел, "всплывала где-то в его ленте Facebook и заставила его почувствовать себя хорошо". Автор твита отметил, что он не был уверен в том, что контент является достоверным, и удивлен, что твитт стал вирусным.

"Я не хочу портить мир. Я просто хотел, чтобы мне было хорошо, – добавил Костилое. – Оказывается, это понравилось многим". Также Костилое сообщил, что на момент публикации у него было всего 200 подписчиков в Twitter, рассказали журналисты CNN.

Напомним, в среду 13 января Палата представителей американского Конгресса приступила к рассмотрению вопроса об импичменте действующему президенту США Дональду Трампу.