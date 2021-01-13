Рейтинг Трампа упал до наименьшего уровня за все время президентства, - опрос

Более 63 процентов опрошенных американцев негативно относятся к деятельности президента США.

В новом соцопросе приняло участие 1996 избирателей. Опрос проводился с 8 по 11 января, — публикует результаты опроса Politico I Morning Consult.

Нынешний рейтинг Дональда Трампа равен 29% — это самый низкий уровень за все 4 года президентства. Авторы опроса утверждают, что такой результат связан с событиями в Капитолии и отказом Трампа признавать результаты выборов.

При этом среди сторонников Республиканской партии уровень поддержки действий Трампа держится на уровне 75%.

Отмечается, что среди независимых избирателей рейтинг Трампа стабильно держался в районе 35-45%, несмотря на то, что весь его срок характеризовался скандальными историями вроде отмены программы здравоохранения Obamacare или попытки возвести стену от мигрантов на границе США и Мексики.

Таким образом, Дональд Трамп в конце президентской каденции является одним из самых непопулярных президентов США. Его рейтинг сопоставим с показателями Джорджа Буша-младшего и Ричарда Никсона, которые также уходили на фоне громких скандалов и обвала рейтинга.

Напомним, в среду, 13 января Палата представителей американского Конгресса приступила к рассмотрению вопроса об импичменте президенту Дональду Трампу.