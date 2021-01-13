Суд в Польше оставил экс-главу Укравтодора Новака под арестом

Славомир Новак останется под стражей до 16 апреля.

Окружной суд в Варшаве удовлетворил ходатайство прокурора и продлил временный арест экс-начальнику Укравтодора, бывшему министру транспорта Польши (в 2011-2013 годах) Славомиру Новаку еще на три месяца. Об этом сообщает Польское радио.

"В обосновании судья указала, что доказательства, представленные в заявлении прокурора, указывают на высокую вероятность совершения подозреваемым всех действий, которые касается обвинения. Суд также разделил наше мнение относительно возможного мошенничества, а также относительно угрозы сурового наказания лишением свободы", — сказал прокурор Ян Дрелевский.

Славомир Новак останется под стражей до 16 апреля.

Напомним, 20 июля 2020 года Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало экс-министра транспорта Польши, бывшего председателя правления "Укравтодора" Славомира Новака.

В свою очередь, 20 июля Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о масштабных обысках по делу о расхищении средств на дорожном строительстве под руководством бывшего главы "Укравтородора" Славомира Новака.

Преступные действия происходили в период 2016-2019 годов, при этом начинались "схемы" на территории Украины, а заканчивались уже на территории Польши.

Согласно докладу главы НАБУ Сытника, когда украинские компании не успевали выполнить в срок, глава "Укравтодора" Славомир Новак за определенное вознаграждение "решал" их проблемы по продлению договоров, во избежание штрафных санкций. За счет этой неправомерной выгоды на территории Польши создавалось предприятия – эти "коррупционные" средства пополняли их уставный капитал. Таким образом эти средства легализовались за границей.

В сентябре 2020 года Центральное антикоррупционное бюро Польши обнаружило два тайника, в которых Славомир Новак прятал наличные деньги в эквиваленте свыше 1 миллиона долларов.