"Индекс риска резко возрос": Италия остается на карантине

Чрезвычайное положение в стране продлится до конца апреля

Италия продлит чрезвычайное положение, введенное для сдерживания COVID-19, до конца апреля, так как нет признаков ослабления инфекции.

Об этом заявил 13 января Министр здравоохранения Роберто Сперанц. Срок действия ЧП, который истекает в конце января, дает правительству более широкие полномочия.

Выступая в нижней палате парламента Сперанц подчеркнул, что в настоящее время идет обострение эпидемии и возврат к фазе экспансии. По словам министра «В Европе надвигается новый сильный шторм. Вирус будет обуздан с помощью вакцин, но он будет продолжать распространяться с нарастающей силой и может снова сильно ударить по нам»

Статистика неутешительна, в стране зарегистрировано 79 819 смертей от COVID-19 с момента вспышки заболевания в феврале прошлого года и сейчас она занимает второе место по числу жертв в Европе и шестое — в мире. Таким образом, на сегодняшний день на Апеннинском полуострове зарегистрировано более 2,303 миллиона случаев.

Джованни Леони, вице-президент федерации итальянских врачей неоднократно призывал к введению локдауна, как в марте и апреле, чтобы снизить уровень заражения