Мужчина месяц лежит в реанимации после выдавленного прыща на лице

Медики в очередной раз призвали не трогать прыщи руками.

В Китае мужчина выдавил прыщ на подбородке, в результате чего на месяц попал в реанимацию. Как сообщает издание Daily Mail, история произошла в провинции Цзянсу.

В начале декабря прошлого года мужчина по фамилии Чен обратился в больницу. Как рассказала его супруга, самочувствие Чена внезапно ухудшилось после того, как он выдавил прыщ под губой. Среди симптомов были повышенная температура тела, проблемы с дыханием. Он обратился за медицинской помощью.

Во время обследования выяснилось, что у пациента развилась двустороннее воспаление легких. Чена отправили в реанимацию. Там его состояние стабилизировалось лишь месяц спустя, но он продолжает находиться в отделении интенсивной терапии.

По словам доктора Чжу, который занимается лечением Чена, после того, как его пациент выдавил прыщ, у него началась инфекция ротовой полости. Она спустилась вниз по дыхательным путям и привела к развитию пневмонии и коллапсу легких.

Чжу призвал не дотрагиваться руками до прыщей. Особенно это делать не стоит в районе "треугольника смерти": от корня носа до точек по обе стороны губ, где обычно появляются ямочки. Если вокруг прыща в этой зоне покраснела или опухла кожа, а также если прикосновения к ней вызывают болезненные ощущения, следует немедленно обратиться к врачу.

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