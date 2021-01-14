Советница Трампа подала в отставку

Хоуп Хикс не поддерживала позицию Трампа относительно нарушений, якобы допущенных на выборах главы государства.

Cоветница действующего президента США Дональда Трампа Хоуп Хикс уволилась со своего поста.

Об этом сообщает телеканал CNN.

По данным источников телеканала, Хоуп Хикс покинула Белый дом еще во вторник, 12 января, но спланировала свой уход еще до 6 января, когда сторонники нынешнего американского лидера взяли штурмом здание Капитолия.

Собеседники канала утверждают, что в последнее время влияние Хикс в администрации президента существенно ослабло в связи с тем, что она не поддерживала позицию Трампа относительно нарушений, якобы допущенных на выборах главы государства.

32-летняя Хикс работала с Трампом и его семьей несколько лет: она присоединилась к его избирательной кампании в 2016 году, а в 2017 возглавила отдел коммуникаций Белого дома. В марте 2018 она при даче показаний в Конгрессе США призналась, что говорила неправду в интересах президента, после чего покинула эту должность, но в 2020 снова вернулась в команду американского лидера.

Отметим, после того, как Трамп вошел в историю, как единственный президент США, которому два раза объявляли импичмент, он изолировался в Белом доме и "жалеет себя".