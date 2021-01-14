В России для съемок ищут актера, похожего на Владимира Зеленского

За 8 часов работы актеру предлагают гонорар в 10 тысяч рублей (около 3,8 тысяч гривен).

На сайте российского агентства Telepropusk, которое занимается подбором массовки для фильмов, сериалов и рекламы, появилось объявление о поисках актера, который "очень похож на Владимира Зеленского". Отмечается, что мужчина должен должен будет участвовать в съемках реконструкции для документального кино.

"Занятость 14 и 15 января, около 8 часов. Гонорар 10000 рублей", — написали в объявлении на сайте.

Фотографии и свои номера телефонов можно было оставлять прямо в комментариях на сайте или присылать на электронную почту агентства.

Согласно тексту объявления, утверждение кандидатов планировали делать по их снимкам.

Позже на сайте появилось другое объявление, в котором для "съемки реконструкции" 15 января искали женщину, похожую на молодую певицу и композитора Ирину Грибулину. За рабочую смену актрисе обещали гонорар в 1,5 тыс. рублей. Утверждение также планировали делать по присланным фотографиям.

На сайте "Телепропуска" указано, что они, помимо прочего, сотрудничают с такими российскими телеканалами, как "Первый", "НТВ", "Россия 2", "ТВ Центр" и другие. Съемки проходят, в том числе, на "Телецентре Останкино", "Мосфильме" и "Главкино".

Напомним, в сентябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "в украинской политике есть актеры и комики лучше, чем он".