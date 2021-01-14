Российский гимн на Олимпиадах в ближайшие два года может заменить песня "Катюша"
Спортивный арбитражный суд запретил на два года российским спортсменам выступать под государственным флагом, а также использовать российский гимн.
Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) предложила использовать на Олимпиадах в ближайшие два года вместо гимна России композицию "Катюша".
Об этом сообщила глава комиссии, олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая, передает ТАСС.
Такое предложение поступило в связи с решением спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) запретить на два года российским спортсменам выступать под государственным флагом, а также использовать на международных соревнованиях российский гимн.
"Путём большинства голосов мы остановились на "Катюше". Её любят дети. Мы предложили её исполкому ОКР на рассмотрение. Были и современные варианты, но, повторюсь, решили остановиться на "Катюше", – сказала Великая.
Она добавила: "Катюша" – это коллективное мнение".
Решение по "Катюше" еще должен принять исполком олимпийского комитета России и одобрить – Международный олимпийский комитет.
Напомним, согласно решению, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом и не могут использовать национальный гимн, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.
Также Россия на два года потеряла право претендовать на проведение у себя чемпионатов мира и Олимпиад.