Российский гимн на Олимпиадах в ближайшие два года может заменить песня "Катюша"

Спортивный арбитражный суд запретил на два года российским спортсменам выступать под государственным флагом, а также использовать российский гимн.

Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) предложила использовать на Олимпиадах в ближайшие два года вместо гимна России композицию "Катюша".

Об этом сообщила глава комиссии, олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая, передает ТАСС.

Такое предложение поступило в связи с решением спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) запретить на два года российским спортсменам выступать под государственным флагом, а также использовать на международных соревнованиях российский гимн.

"Путём большинства голосов мы остановились на "Катюше". Её любят дети. Мы предложили её исполкому ОКР на рассмотрение. Были и современные варианты, но, повторюсь, решили остановиться на "Катюше", – сказала Великая.

Она добавила: "Катюша" – это коллективное мнение".

Решение по "Катюше" еще должен принять исполком олимпийского комитета России и одобрить – Международный олимпийский комитет.

Напомним, согласно решению, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом и не могут использовать национальный гимн, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Также Россия на два года потеряла право претендовать на проведение у себя чемпионатов мира и Олимпиад.