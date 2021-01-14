Я не террорист и не предатель: участник штурма Капитолия осознал реальность произошедшего

45-летний бывший "Морской котик" ВМС США оправдывал участвовавших в беспорядках, а потом поменял свое мнение.

Бывший "Морской котик" ВМС США Адам Ньюболд попал в поле зрения ФБР и теперь дает показания, после того как опубликовал в Facebook свое видео, в котором сказал, что надеется, что штурм Капитолия сторонниками Дональда Трампа приведет к "позитивной революции".

Об этом пишет ABC News.

Хотя видео было удалено из соцсети, изданию удалось приобрести его копию.

На нем 45-летний бывший военный говорил своим подписчикам, что испытывает чувство гордости за участие в штурме Капитолия. Он оправдывал участвовавших в беспорядках, а также заявил, что единственные разрушения в здании случились, когда протестующие пытались проникнуть внутрь.

"Чтобы попасть внутрь, ты должен выбить двери или окна", – сказал он.

Изданию удалось пообщаться Ньюболдом спустя неделю после записи видео.

На этот раз, он выразил сожаление по поводу своих действий, добавив, что тогда "все зашло слишком далеко". Ньюболд заявил, что в тот день он "чувствовал ярость", но сейчас соглашается с тем, что Джо Байден станет следующим главнокомандующим вооруженных сил.

"Сейчас я взываю к милосердию, поскольку вы понимаете, что моя жизнь теперь полностью перевернулась. Я не террорист. Я не предатель", – сказал Ньюболд ABC News.

Он отрицает, что нападал на полицейских, охранявших Капитолий, и что сам проникал в здание. По его словам в тот момент он был застигнут врасплох толпой сторонников Трампа. Он добавил, что осознал реальность, когда он узнал о гибели одного из участников беспорядков, а затем о смерти офицера охраны Капитолия.

"Это ничего не дало. Какого черта все это было?", – сказал Ньюболд ABC News.

Напомним, двукратного олимпийского чемпиона по плаванию Клита Келлера, который был замечен при штурме здания Капитолия в Вашингтоне, будут судить.