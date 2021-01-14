Двукратного олимпийского чемпиона, замеченного в штурме Капитолия, будут судить

Бывшему пловцу Клиту Келлеру предъявлено обвинение в препятствовании правоохранительным органам.

Двукратного олимпийского чемпиона по плаванию Клита Келлера, который был замечен при штурме здания Капитолия в Вашингтоне, будут судить. Об этом сообщает The New York Times.

38-летнему бывшему пловцу было предъявлено обвинение в препятствовании правоохранительным органам, сознательном пребывании в здании с ограниченным доступом, а также в беспорядках на территории Капитолия. Дело передано в федеральный суд США округа Колумбия.

О том, что Келлера заметили среди штурмовавших Капитолий, сообщалось 13 января. Спортсмена опознали журналисты. Отмечалось, что Келлер не проявлял какой-либо агрессии.

Американский пловец дважды выигрывал олимпийское золото – эстафету 4x200 метров вольным стилем – в Афинах-2004 и Пекине-2008. На Олимпиаде в Сиднее-2000 в составе сборной США становился серебряным призером в этой дисциплине.

В этой же дисциплине дважды выигрывал золотые медали чемпионата мира – в 2005 и 2007 годах.

После того, как закончил с профессиональным спортом, в 2013 году стал трейдером на Уолл-стрит. Сейчас Клит Келлер является агентом по недвижимости.

Напомним, 6 января сотни протестующих, поддерживающих президента Дональда Трампа, прорвались через барьеры по периметру Капитолия. Активисты собрались у Капитолия, выступая против торжественного подсчета голосов выборщиков, которые должны подтвердить победу Джо Байдена. Дональд Трамп частично признал свою вину в штурме Капитолия его сторонниками.