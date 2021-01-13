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Мир Бунт в США и захват Капитолия сторонниками Трампа

Олимпийский чемпион по плаванию был замечен среди участников штурма Капитолия (фото)

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Клит Келлер, сша, капитолий, штурм, Дональд Трамп, пловец, олимпийский чемпион
Фото: world-update.com | Клит Келлер

38-летнего Клита Келлера опознали на фото и видео.

Одним из участников штурма Капитолия в Вашингтоне 6 января может быть 38-летний олимпийский чемпион Клит Келлер. Его опознали на фото и видео, пишет Reuters.

Бывший пловец Клит Келлер был одним из протестующих, которых заметили в здании Капитолия. Но там Келлер не делает ничего противозаконного.

Попытки журналистов Reuters связаться с Келлером не увенчались успехом.

По данным СМИ, имя Келлера не фигурирует ни в одном из списков, опубликованных полицией Капитолия, Министерством юстиции, Высшим судом округа Колумбия, где были опубликованы по состоянию на вечер понедельника.

Клит Келлер, сша, капитолий, штурм, Дональд Трамп, пловец, олимпийский чемпион
twitter.com/Julio_Rosas11

В свою очередь Келлер удалил свои учетные записи в социальных сетях, некоторые из которых включали сообщения в поддержку Дональда Трампа.

Американский пловец дважды выигрывал олимпийское золото – эстафету 4x200 метров вольным стилем – в Афинах-2004 и Пекине-2008. На Олимпиаде в Сиднее-2000 в составе сборной США становился серебряным призером в этой дисциплине.

В этой же дисциплине дважды выигрывал золотые медали чемпионата мира – в 2005 и 2007 годах.

После того, как закончил с профессиональным спортом, в 2013 году стал трейдером на Уолл-стрит. Сейчас Клит Келлер является агентом по недвижимости.

Напомним, 6 января сотни протестующих, поддерживающих президента Дональда Трампа, прорвались через барьеры по периметру Капитолия. Активисты собрались у Капитолия, выступая против торжественного подсчета голосов выборщиков, которые должны подтвердить победу Джо Байдена. Дональд Трамп частично признал свою вину в штурме Капитолия его сторонниками в день утверждения результатов президентских выборов Конгрессом.