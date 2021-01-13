Олимпийский чемпион по плаванию был замечен среди участников штурма Капитолия (фото)

38-летнего Клита Келлера опознали на фото и видео.

Одним из участников штурма Капитолия в Вашингтоне 6 января может быть 38-летний олимпийский чемпион Клит Келлер. Его опознали на фото и видео, пишет Reuters.

Бывший пловец Клит Келлер был одним из протестующих, которых заметили в здании Капитолия. Но там Келлер не делает ничего противозаконного.

Попытки журналистов Reuters связаться с Келлером не увенчались успехом.

По данным СМИ, имя Келлера не фигурирует ни в одном из списков, опубликованных полицией Капитолия, Министерством юстиции, Высшим судом округа Колумбия, где были опубликованы по состоянию на вечер понедельника.

В свою очередь Келлер удалил свои учетные записи в социальных сетях, некоторые из которых включали сообщения в поддержку Дональда Трампа.

Американский пловец дважды выигрывал олимпийское золото – эстафету 4x200 метров вольным стилем – в Афинах-2004 и Пекине-2008. На Олимпиаде в Сиднее-2000 в составе сборной США становился серебряным призером в этой дисциплине.

В этой же дисциплине дважды выигрывал золотые медали чемпионата мира – в 2005 и 2007 годах.

После того, как закончил с профессиональным спортом, в 2013 году стал трейдером на Уолл-стрит. Сейчас Клит Келлер является агентом по недвижимости.

Напомним, 6 января сотни протестующих, поддерживающих президента Дональда Трампа, прорвались через барьеры по периметру Капитолия. Активисты собрались у Капитолия, выступая против торжественного подсчета голосов выборщиков, которые должны подтвердить победу Джо Байдена. Дональд Трамп частично признал свою вину в штурме Капитолия его сторонниками в день утверждения результатов президентских выборов Конгрессом.