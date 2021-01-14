Сильвио Берлускони госпитализировали в Монако

Экс-премьера Италии госпитализировали из-за сердечной аритмии.

84-летний экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в больницу в Монако. Об этом сообщает La Repubblica.

Альберто Дзангрилло, врач Берлускони, принял решение о его госпитализации из-за "аритмологической проблемы с сердцем".

"Я определился с госпитализацией, поскольку решил, что переезд в Италию был бы неразумен", — сказал Дзангрилло.

По данным издания ANSA, госпитализация является плановой. Через несколько дней Берлускони должны выписать.

Напомним, Сильвио Берлускони сдал анализы на COVID-19 после возвращения с итальянского острова Сардиния, результаты оказались положительными.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия при необходимости предоставит необходимую помощь Берлускони. "Уверен, что если это потребуется, президент даст необходимые указания", – заявил Песков.

Отметим, в прошлом году Берлускони упал и получил травму. Это произошло после того, как он попытался сделать селфи на саммите Европейской народной партии (ЕНП) в хорватском Загребе. Политика отвезли в миланскую больницу на обследование: он получил ушиб и гематому.

В 2019 году Берлускони сделали операцию из-за кишечной непроходимости.