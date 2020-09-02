83-летний Берлускони заразился коронавирусом. В Кремле пообещали помощь с лечением

Экс-премьер-министр Италии, лидер партии "Вперед, Италия" (Forza Italia) Сильвио Берлускони заразился коронавирусом.

Об этом сообщает газета La Repubblica.

Отмечается, что 83-летний Берлускони сдал анализы на COVID-19 после возвращения с итальянского острова Сардиния, результаты оказались положительными.

По словам лечащего врача экс-премьера, заболевание протекает бессимптомно. Лидер партии Forza Italia изолировался на своей вилле в городе Аркоре в провинции Монца-э-Брианца области Ломбардия, где продолжает работать дистанционно, сообщает издание Il Messaggero.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия при необходимости предоставит необходимую помощь Берлускони. Об этом сообщает РИА Новости.

"Уверен, что если это потребуется, президент даст необходимые указания", – заявил Песков.

Отметим, в прошлом году Берлускони упал и получил травму. Это произошло после того, как он попытался сделать селфи на саммите Европейской народной партии (ЕНП) в хорватском Загребе. Политика отвезли в миланскую больницу на обследование: он получил ушиб и гематому.